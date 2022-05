Kruispunt Vijfwegen deels terug open na heraanleg

Sint-Eloois-Winkel Man (54) teruggevon­den in diepvries in Sint-Eloois-Win­kel: parket onderzoekt verdacht overlijden

In Sint-Eloois-Winkel, deelgemeente van het West-Vlaamse Ledegem, is een man dood teruggevonden in een diepvriezer. Dat bevestigt de burgemeester van Ledegem, Bart Dochy, vandaag. Het parket zegt dat het een onderzoek heeft geopend naar een verdacht overlijden.

2 mei