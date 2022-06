Kroegentocht Izegem Klinkt krijgt dit jaar toch nieuwe editie

Vanaf 21 uur starten de optredens in de deelnemende cafés. The Shagadeers kan je in de Vagant aan het werk zien, Sister’s Act in de Koornmarkt, P&C in Lagaar en The Lovebirds in Leute’s. De Playa programmeert MFH, ’t Vlaams Huis Artezz, DJ Antoni en Skumic, Plectrum DE Kemels en ’t Damberd Little Hook. In Plan B aan het Kerkplein kan je kijken naar Old School Blues Band en in ’t Sint-Pietersstraatje is er in’t Doolkruyd muziek van Synquence en in Arib avan The Coverstore Experience.