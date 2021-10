Kraanbedrijf en bedrijfsleider schuldig aan ongeval met torenkraan in Nieuwpoort waarbij Sonja (72) om het leven kwam

Roeselare Agrotopia genomi­neerd voor Europese Regiostars Awards 2021

7 oktober Agrotopia, de nagelnieuwe onderzoeksserre van Inagro, is geselecteerd voor de Europese Regiostars Awards 2021. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. Agrotopia is kanshebber in de categorie Urban Europa voor projecten ter bevordering van groene, duurzame en circulaire voedselsystemen in functionele stedelijke gebieden. Het onderzoeksproject neemt het op tegen andere inzendingen uit onder meer Wallonie, Spanje en Italië. Stemmen kan tot 15 november via http://regiostarsawards.eu. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een award ceremonie op 2 december in Kroatië.