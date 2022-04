Kraan hijst 8 ton zware magneet omhoog langs Heilig-Hartkerk naar nieuwe stek in Sint-Jozefskliniek

IzegemWie vrijdagochtend in de buurt van de Heilig-Hartkerk moest zijn, was getuige van een heus huzarenstukje. Een torenhoge kraan hees een magneet van liefst acht ton omhoog, rakelings langs de kerk. De magneet werd via de tuin van de pastorie in de radiologie-afdeling van de Sint-Jozefskliniek binnen geloodst.

De voorbije maanden verrees naast het ziekenhuis een nieuwe afdeling waar de diensten Nucleaire Geneeskunde en Radiologie voortaan onderdak zullen vinden. Pronkstuk van die nieuwe vleugel zijn twee gloednieuwe scanners, een SPEC-CT-scanner en een nucleaire magnetische resonantiescanner (NMR). Die laatste maakt hoogkwalitatieve beelden met behulp van een sterk magnetisch veld en dus niet met behulp van röntgenstraling. De levering van de cruciale magneet voor die NMR-scanner bleek geen sinecure. Er kwam een kraan aan te pas die op de splitsing van de Kruis- en Roeselaarsestraat zijn heel delicate klus moest afwerken.

Millimeterwerk

“Van daaruit hebben technici de magneet van maar liefst acht ton via een nauwe doorgang tussen de pastorie en Heilig-Hartkerk tot in de tuin van de pastorie kunnen hijsen”, vertelt directeur Bernard Ceriez. “Eens ter plekke was het millimeterwerk en konden ze het gevaarte aan de hand van enkele rollen tot in nieuwe gebouw krijgen.”

De verhuis van de magneet voor de NMR-scanner van de Sint-Jozefskliniek in Izegem was een heus huzarenstukje.

De operatie lokte heel wat kijklustigen en veroorzaakte een beperkte verkeershinder. “De scanner is zo groot dat die nergens in het huidige ziekenhuis past en dus hebben we voor een nieuwbouw gekozen”, gaat de directeur verder. “Een nieuw gebouw levert ook andere voordelen op. Zo zitten de diensten Radiologie en Nucleaire Geneeskunde voortaan onder hetzelfde dak, met voortaan een aparte toegang voor de patiënt. Dat zou de dienstverlening moeten verbeteren. In een tweede fase wordt de afdeling Radiologie volledig vernieuwd en hebben we ook extra verpleegkundigen aangeworven.”

Diensthoofd Radiologie Nele De Ruyter kwam mee naar de verhuis van de magneet voor de NMR-scanner kijken.

Vlottere diagnose

Dokter Nele De Ruyter, diensthoofd Radiologie, volgde met veel aandacht de hele verhuisoperatie. “Zoiets maken we niet vaak mee”, glimlacht ze. “Het leek net een pretparkattractie, maar dit toestel zorgt straks wel voor een verbeterde beeldkwaliteit en snelheid. Door de hogere efficiëntie bij de positionering van de patiënt en verder ontwikkelde software om de beelden nadien te reconstrueren is er meer tijd, aandacht en comfort voor de patiënt. De radioloog beschikt over correctere beelden, waardoor er een vlottere diagnose kan worden gesteld. Tijdens het onderzoek beluistert de patiënt rustige muziek en kan hij een filmpje bekijken. Dit is veel comfortabeler voor kinderen of bijvoorbeeld mensen met claustrofobie. De zaal is ook voorzien van speciale sfeerlichten.”

De magneet in de nieuwbouw van de Sint-Jozefskliniek krijgen was millimeterwerk.

Bezoek op Dag van de Zorg

Binnenkort komt ook de nieuwe SPEC-CT-scanner op de nieuwe afdeling toe. Die vangt elektromagnetische straling op, nadat bij patiënten een radioactief product ingespoten is. Zo kan het ziekenhuis bijvoorbeeld beter hart- en botscans uitvoeren. Het grote publiek zal de nieuwe afdeling en scanners op zondag 15 mei tijdens de Dag van de Zorg van 10 tot 17 uur kunnen bezoeken.

Nadat de magneet

Het verplaatsen van de magneet voor de NMR-scanner was een heus huzarenstukje.

De verhuis van de magneet voor de NMR-scanner van de Sint-Jozefskliniek in Izegem was een heus huzarenstukje.

De verhuis van de magneet voor de NMR-scanner van de Sint-Jozefskliniek in Izegem was een heus huzarenstukje.