Kortrijkse band Divided brengt debuut-EP ‘Riser’ uit: “De plaat symboliseert groeiproces als groep, maar ook als mens”

“Welk genre we spelen? Och, ik kleef daar niet graag een label op. Ik vind het niet zo fijn om onze muziek in een hokje te duwen. Natuurlijk moet je er een beetje een definitie aan geven, om muziekliefhebbers die ons niet kennen niet volledig in het duister te laten tasten. Noem het een mengeling van postmetal, hardcore en sludge, maar er zitten ook andere invloeden in. Het luisteren naar Nick Cave en Elliot Smith laat zeker zijn sporen na in onze muziek”, zegt Pepijn Vandaele (21) uit Izegem, drummer en frontman van Divided.

Zwinrock

Hij startte de band op in 2012, samen met zijn jeugdvriend, gitarist Jelle Rouqaert (21) uit Kortrijk. “In 2015 stonden we een eerste keer op het podium op ‘Zwinrock’ in Kortrijk”, vertelt Pepijn. “Toen zaten we al aan onze tweede bassist, waarna Staf (Walschap uit Kortrijk, nvdr.) erbij kwam. In 2018 werden we gezegd dat onze muziek wel wat meer lagen kon gebruiken en daarom trokken we met Torre een tweede gitarist aan.” Torre Maertens (21) uit Wevelgem, die filosofie studeert in Gent, speelde toen nog in zijn eigen groepje, maar twijfelde niet over te stappen. “We zijn blij dat hij dat deed, want hij paste verrassend goed bij ons”, aldus de drummer.

Sound Track 2019

Divided won drie jaar geleden Sound Track 2019, een kansenparcours georganiseerd door Poppunt voor artiesten met ambitie. Hun debuut-EP is een logisch gevolg daarvan. “We moesten sowieso iets opnemen om deel te nemen aan Sound Track”, aldus Pepijn. “Op Spotify stond slechts één nummer van ons: Neverending. Als we vooruit wilden, moesten we ons nog meer bewijzen. Voor corona hadden we nog het plan een volledige elpee op te nemen, maar een geluk dat we dat niet deden. Met de pandemie konden we niet meer repeteren en dus ook geen nieuwe nummers maken. Het zou ons niet zijn gelukt om een complete plaat klaar te krijgen.”

Volledig scherm Riser bevat vier nummers. © RV

“Ik had veel schrik dat de Covidcrisis nefast zou zijn voor Divided. We stonden net op het punt een versnelling hoger te schakelen en plots zie je al de geplande concerten geannuleerd. We waren winnaar van Sound Track, maar konden dat niet uitspelen.” De vrees bleek echter ongegrond. “Bij de paar concerten die we mochten brengen onder de maatregelen, bleek dat onze fans ons niet waren vergeten. Het feit dat we Sound Track hadden gewonnen, was toch opgevallen bij bepaalde mensen. Toen we het weer volop kon, ging het snel. Ondertussen stonden we al op verschillende podia en waren we te zien in het voorprogramma van Brutus en Stake.”

Jaloers

Divided hoopt dat de EP een toegangskaartje wordt voor nog meer concerten en festivals. “Een show in Duitsland of Nederland mag wel. We gaan echter stap per stap. Vroeger was ik jaloers op bands die minder lang bezig waren en die plots opdoken op een coole affiche. Nu weet ik dat je wat geduld moet hebben en niet te vroeg moet springen. De ambitie is er echter wel.”

Pepijn steekt het niet onder stoelen of banken dat hij ooit van zijn muziek wil leven. Het genre dat Divided brengt, leent zich echter niet gemakkelijk tot het verzamelen van een groot publiek. “Dat beseffen we ook. Je hebt minder kans om op de radio te worden gedraaid en je geraakt moeilijker in een officiële Spotify-playlist. Wel is in ons genre de concurrentie veel minder groot. Het is veel moeilijker om aan de bak te komen als je meer radiovriendelijke muziek maakt, omdat er in dat segment gewoon veel meer bands zijn.”

Puberale

De titel ‘Riser’ doelt op het volwassen worden als band en als mens. “We zijn allemaal het puberale een beetje kwijt ... alhoewel. (lacht) Maar ook als muzikanten zijn we fel gegroeid. Met de plaat sluiten we een periode af om aan een nieuwe fase te beginnen.”

De groep vond zonder veel problemen onderdak bij het platenlabel dunk! records uit Zottegem. Nu vrijdag stelt Divided hun EP voor tijdens een releaseshow in Wilde Westen in Kortrijk. Info en tickets via www.wildewesten.be.