Koppel voor rechter na dubbele brandstichting achter eigen huurwoning: “We hebben iets stom gedaan”

Drugslabo kan Poolse man vijf jaar cel opleveren: "Hij kocht voor 1.000 euro een recept aan en ging van start”

Een recept voor 1.000 euro op Telegram, cafeïne uit Nederland en zuren uit de Stock Americain. Volgens het parket vond Lukasz P. (40) uit Brugge makkelijk alles wat hij nodig had om een drugslabo op te zetten in een loods in Izegem. De Pool, die vijf jaar cel riskeert, zou er samen met vier andere mannen op grote schaal amfetamines geproduceerd hebben. Al noemden ze die zelf liever ‘bigos’, wat een Pools stoofpotje is.