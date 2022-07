Koninklijke Stadsfanfaren behalen vierde plaats op Wereld Muziek Concours

Het vierjaarlijkse evenement is het muzikale equivalent van de Olympische Spelen. “Een soort Champions League van de blaasorkesten”, vat dirigent Hans Demeurisse het samen. “In aanloop naar het Concours repeteerden we de voorbije drie weken wel tien keer”, zegt hij. “Omdat het Concours in de vakantie viel was het niet evident iedereen samen te krijgen, maar we zijn wel met 66 muzikanten naar daar getrokken.”

Tekst van stadsdichter

De Stadsfanfaren verdedigden hun eer in de allerhoogste concertafdeling. “Het thema was dualiteit en dat hebben we met enkele nieuwe arrangementen op het podium tot uiting gebracht. Het werd een totaalconcept, met ook een klein lichtspel en een voorgedragen gedicht van de Izegemse stadsdichter Vincent Vandommele.”

Het is al de vijfde keer dat de Koninklijke Stadsfanfaren aan het Concours deelnemen. “En we zetten meteen onze beste prestatie tot nu toe neer”, glundert Hans. “Het was de tweede keer dat we in de concertafdeling aantraden. In 2017 behaalden we nog 90,8 %, nu scoorden we nog beter met 91;5 procent en een gouden medaille.”

Cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) woonde het concert bij en was nadien vol lof: “De Koninklijke Stadsfanfaren zijn een waardige culturele ambassadeur voor onze stad", klonk het.

