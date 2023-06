Koffieketen IzyCoffee haalt in amper 48 uur half miljoen euro op: “Tegen eind dit jaar negen nieuwe shops erbij”

Regenbeeks­traat en Zwaanhof plaatse­lijk dicht

Op woensdag 21 juni zijn zowel de Regenbeekstraat als het Zwaanhof plaatselijk afgesloten. In de Regenbeekstraat is dit ter hoogte van huisnummer 12 en dienen er asfalteringswerken uitgevoerd te worden. In het Zwaanhof wordt er woensdag ter hoogte van huisnummer 18 een regenwaterput geplaatst met behulp van een kraan. Ook parkeren in de werkzone is er niet mogelijk. Omrijden doe je via de Kasteeldreef, Bergmolenstraat en de Boomgaardstraat.