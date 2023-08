Koffie- en eethuis Jeanine verhuist naar Korenmarkt en wordt bistro en tearoom: “Het was verhuizen of stoppen”

Koffie- en eethuis Jeanine gaat vanaf het najaar door het leven als bistro en tearoom Jeanine en verkast van de Roeselaarsestraat naar de Korenmarkt. Zaakvoerders Jürgen Tytgat en zijn man Patrick Lecluse palmen straks het pand in waar tot eind juli Foodbar Farahilde te vinden was. “Onze huidige stek is veel te klein. Het was verhuizen of stoppen”, zegt het koppel dat een tipje van de sluier oplicht van wat we straks van de nieuwe Jeanine mogen verwachten.