Kleuters trakteren juf Martine op een allerlaatste knuffel

Ingelmunster Bekaert wil leegstaan­de fabriek inrichten als nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen: “Gebouw is in goede staat”

Staaldraadproducent Bekaert wil zijn leegstaande vestiging in Ingelmunster inzetten om er een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen onder te brengen. Het gemeentebestuur is dat idee genegen, als het daarvoor regionale steun krijgt. “Want bij een toestroom van vluchtelingen moeten we als gemeente ook onderwijs en werkgelegenheid voorzien”, zegt burgemeester Kurt Windels.

23 maart