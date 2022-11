Kinderopvang komt mogelijk onder Ventilus-tracé te liggen: “Onzekerheid over gezondheidsrisico knaagt”

Roeselare Schrijf je in voor boom­plantac­tie Bergmolen­bos

Het Bergmolenbos groeit verder aan. Op zondag 27 november wordt er een nieuwe boomplantactie georganiseerd waarbij een deel van de site Vanheede onder handen wordt genomen. Daar wordt een hectare beplant met veldesdoorn, berk, haagbeuk, hazelaar, kornoelje, meidoorn, kardinaalsmuts, bosroos… Wil je graag een duit in het zakje doen? Inschrijven kan via https://www.klimaatswitch.be/boomplantactie. De plantactie start om 14 uur. De toegang tot de site gaat via de parking in de Babilliestraat. Signalisatie ter plaatse helpt je verder. Er wordt aangeraden te voet of per fiets naar het bos af te zakken. Aan het aan te planten terrein worden fietsstallingen voorzien. Kom je toch met de wagen? Parkeer dan in de Oude Zilverbergstraat en doe het laatste stukje te voet.Doe zeker laarzen aan en neem een spade mee naar de boomplantactie.

