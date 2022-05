Kinderen tonen zich van hun strafste kant tijdens West-Vlaams kampioenschap surplacen

Emelgemnaar Lars Plateel (12) stond meer dan zijn mannetje. Hij deed 4 minuten en 11 seconden over de vijf meter. “Surplacen is me niet helemaal vreemd”, verklapt hij. “Ik heb de techniek via het internet ontdekt en wou dat ook eens proberen. Sindsdien probeer ik het nu en dan thuis. Toen ik hoorde over het kampioenschap heb ik me ingeschreven. De ultieme truc? Continu remmen. Ik ben tevreden over mijn prestatie vandaag, al had ik mijn tijd nog wel wat kunnen verbeteren. Ik was vergeten dat de tijd eigenlijk loopt tot je achterwiel over de eindmeet is. Ik ben gestopt met het bewaren van mijn evenwicht toen mijn voorwiel over de witte lijn was.”