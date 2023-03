KIJK. Van redders in korte broek tot kerstmannen- en vrouwen: Izegemse zesdejaars dansen zich warm op frisse 100 dagen

De drie grote Izegemse middelbare scholen vierden elk op hun eigen manier hun 100 dagen. In Prizma Campus College ging dat traditiegetrouw gepaard met een vrij podium op de speelplaats. De leerlingen lieten zich van hun meest creatieve kant zien, waarbij de meest bonte outfits de revue passeerden. Zo drilde een kolonel zijn soldaten op een mooie choreografie en konden we iets later ook gevangenen in een kenmerkende oranje overall spotten. Extra fris was het ongetwijfeld voor de klas die verkleed was als een ploeg redders, terwijl de kerstmannen en -vrouwen van een andere klas zich op deze koude dag geen beter kostuum konden wensen. Vanavond staat er nog een gezamenlijke fuif in het JOC op het programma.