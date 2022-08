Kijk ‘Dealer’ in Cultuurhuis De Leest

Ingelmunster Kruispunt dicht door herstel­lings­wer­ken

Het kruispunt van de Weststraat en de Doelstraat is op dinsdag 31 augustus afgesloten van 6 tot 19 uur. Dit om een riooldeksel te herstellen in het midden van de rijweg. Er is een omleiding voorzien via de Elfjulisingel. Het eenrichtingsverkeer in de Weststraat wordt tijdelijk opgeheven.

30 augustus