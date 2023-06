Kerkfabriek verkoopt voormalige Heilig-Hartkerk

KIJK. Leerlingen ontvangen juf Linda op laatste werkdag met erehaag

En of het een laatste lesdag is die haar nog lang zal heugen. Juf Linda Demeyere gaf 42 jaar les in het onderwijs en mag nu genieten van een welverdiend pensioen. Ze gaf les aan honderden kinderen in onder andere de Prizma-scholen in Lendelede en Izegem.