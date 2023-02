Kat veroorzaakt brand in keuken, maar rookmelder voorkomt erger

Rond 7.15 uur haalden sirenes heel wat bewoners van de wijk Bosmolens uit hun slaap. Even voordien was Dieter Dewyngaert even abrupt wakker geworden door zijn rookmelder. “Beneden in de keuken zag ik dat er aan de kookplaat vuur was ontstaan. Vermoedelijk stootte een poes een plastic soepmaker om op de kookplaat, die daardoor in werking trad.”