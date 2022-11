Kasteel Nitro’s zoeken halftijdse job voor hun Amerikaanse coach: “Zo kan hij in België terug training geven”

IzegemAmerican Footballclub Kasteel Nitro’s uit Izegem is op zoek naar een halftijdse job voor zijn Amerikaanse trainer Will Blanco. De voorbije drie maand stond hij hen met raad en daad bij, maar nu is zijn toeristenvisum verlopen. Budget om hem voltijds in dienst te nemen is er niet, maar als hij een andere halftijdse job in ons land kan vinden, is het wel mogelijk om hem terug te laten overvliegen.

American Football mag dan wel groot zijn aan de andere kant van onze wereld, ook in Europa is de sport al langere tijd aan een opmars bezig. De Kasteel Nitro’s, die tot dit voorjaar nog de Izegem Tribes heetten, beoefenen de sport al ruim dertig jaar. De laatste drie maand kregen ze daarbij de hulp van de Amerikaan Will Blanco. “Een enorm gemotiveerde trainer voor onze verdedigers, die ons team naar een beter niveau brengt”, vertelt voorzitter Willem Demuynck. “Eén van onze andere coaches leerde hem in Portugal bij een andere club kennen. Eén van hun sponsors haalde hem naar daar, maar besloot plots niet meer verder in de ploeg te investeren. Toen konden we hem voor enkele maanden naar ons halen.”

Will had echter maar een toeristenvisum voor drie maand en moest daarom al terug naar de States keren. “In die periode bij ons heeft hij al bewezen dat hij met zijn tactische beslissingen het verschil kan maken”, vertelt Willem. “ Hij is van onschatbare waarde van ons. De sport zit bij de Amerikanen dan ook in hun DNA. Will is er mee opgegroeid. Eerst als speler, later als coach. We doen het goed in de BNL Football League, maar met hem er terug bij kunnen we ons speler naar een hoger niveau tillen en een nieuwe stap vooruitzetten

Volledig scherm Een actiebeeld van de Kasteel Nitro's. © RV

Will zou dan ook terug de Kasteel Nitro’s kunnen vervoegen als hij een werkvisum krijgt en dus een job kan vinden. “Hem zelf in dienst nemen is niet mogelijk, want dan moeten we hem een jaarloon van minstens 65.000 euro kunnen bieden en dat is meer dan het dubbel van ons hele jaarbudget”, verklaart Willem. “Daarom zijn we op zoek naar een halftijdse baan voor hem, voor een periode van een half jaar. Hij is werkt graag in de horeca en ziet ook administratie zitten, maar hij staat open voor heel wat andere jobs. Zolang hij maar naar hier kan komen en ons coachen. Nu behelpen we ons door wedstrijden te filmen en op het einde van de week geeft hij ons dan via videochat feedback, maar echt praktisch is dat natuurlijk niet.”

Will is een veertiger en beschikt over een business-diploma. “Hij spreekt ook Engels en Spaans én is enorm gemotiveerd”, vertelt Willem. “Als hij naar hier zou komen, dan krijgt hij opvang in het gezin van één van onze spelers en zal hij over een eigen wagen beschikken, dus in principe kan hij overal in de provincie aan de slag.”

Wie de Kasteel Nitro’s kan helpen, mag contact opnemen met Willem via 0490/58.63.15 of wdemuynck@hotmail.com.

Volledig scherm American Football-team Izegem Tribes gaat voortaan als Kasteel Nitro’s door het leven © RV

