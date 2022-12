Karel Declercq brengt zijn 31ste komisch jaaroverzicht: “Ondanks oorlog in Oekraïne en energiecrisis is er weer genoeg om mee te lachen”

Roeselare Gers Pardoel trekt zaterdag Kerst #VANRSL muzikaal op gang

Kerst #VANRSL wordt zaterdag 10 december afgetrapt door niemand minder dan Gers Pardoel. Op de Grote Markt start Radio 2 die dag met live- uitzendingen. Dit voor een periode van drie weken waarin heel wat toppers komen optreden in Roeselare. Eerder raakte al bekend dat je onder meer Niels Destadsbader, Metejoor, Stan Van Samang, Margriet Hermans, The Starlings en Mama’s Jasje live aan het werk zal kunnen zien in Roeselare. Maar Gers Pardoel, de man achter hits als Bagagedrager en Louise, is een nieuwe naam. Hij staat op zaterdag om 16 uur op het podium op de Grote Markt. Ook naar volgend weekend wordt het trouwens al uitkijken want dan komen De Romeo’s op zaterdag 17 december om 16 uur de Grote Markt in vuur en vlam zetten.

