Kachtemse verenigingen baten Verenigde Bar uit tijdens BK Wielrennen : “Extra deelnemers meer dan welkom”

Oorlogsdag­boek van Jules na meer dan 100 jaar terug thuis: “Het vertelt ons een opmerke­lijk verhaal van een opmerke­lijk man”

“We wisten zelfs niet dat onze grootvader had gevochten in de oorlog.” Enkele kleinkinderen van de in Izegem geboren Jules Geldhof schrokken zich rot toen ze hoorden dat er in Australië een oorlogsdagboekje was opgedoken van hun grootvader. Het kleine schriftje kreeg heel wat aandacht in de Australische pers voor het aan de terugreis naar ons land begon. Maar hoe geraakte het down under? En hoe verging het de oorlogsheld verder? Net als het verhaal van het boekje, leest het verhaal van de man als een heuse avonturenroman.