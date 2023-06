Kachtem stelt vernieuwde reus Jan-Pieter De Rostn voor

Animal Rights hoopt alsnog op veroorde­ling slachthuis Verbist: “Vrijspraak voor dierenmis­han­de­ling is onaanvaard­baar”

Beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte in slachthuis Verbist in 2017 in Izegem sloegen in als een bom. Daarin was te zien hoe runderen het zwaar te verduren kregen. Verbist kwam voor de rechter, maar werd vrijgesproken voor dierenmishandeling. Vandaag komt de zaak opnieuw voor op het hof van beroep in Gent. “We pleiten voor de permanente sluiting van horrorslachthuizen.”