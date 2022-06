Jongeren vieren Go Skateboarding Day met wedstrijd in Izzepark

Meulebeke Ma­rie-Jeanne en Carlos stellen tuin open en lanceren fotoboek: “Zelfs internatio­na­le interesse voor onze groene oase”

De zomer is volop in het land en dan is er geen betere plaats om in te vertoeven dan in de eigen tuin. Marie-Jeanne Van Hove en haar man Carlos Strobbe hebben van hun groene long in de Lostraat 7 in Meulebeke een klein paradijs gemaakt, met naast natuur ook veel plaats voor kunst. Dat valt dezer dagen niet alleen te bewonderen tijdens hun deelname aan Open Tuinen, maar ook in het nieuwe fotoboek Lostraat 7.

17 juni