Jonge ouders in de cel na dubbele brandstichting achter eigen huurwoning

Geen asbestge­vaar in MPI Sterrebos: kleuter­klas­sen mogen weer open

In de drie kleuterklassen van medisch-pedagogisch instituut (MPI) Sterrebos in Rumbeke, bij Roeselare, is geen asbest aangetroffen. De stalen die de dienst Welzijn op het Werk vrijdag nam, zijn negatief. “Zoals verwacht”, reageert Diter Den Baes, algemeen directeur van scholengroep 26-Mandel & Leie. Vorige vrijdag werden de kleuterklassen verzegeld na een anonieme tip over asbesthoudende platen in het plafond die niet op een correcte manier vervangen zouden zijn.