Jonge Fransman moet niet meer terug naar cel na vondst drugs in hoofdsteunen auto in Izegem

Lentecon­cert voor Children’s House of Hope

De vzw Anak Bangsa Indonesia brengt op zondag 16 april om 16 uur een lenteconcert met La Chapelle Sauvage in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens in Izegem. De opbrengst gaat naar opvanghuis Children’s House of Hope voor wees- en straatkinderen in Indonesië.