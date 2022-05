Jonge fietser lichtgewond na aanrijding

Izegem Piet Duthoit en Mark Van Eygen exposeren in domein Hemelgem

Hovenaar Marc Van Eygen en Izegemnaar Piet Duthoit stellen van 22 tot en met 29 mei schilderijen, houten sculpturen en beeldhouwwerken in natuursteen tentoon in Piet’s domein Hemelgem in de Ardooisestraat 124 in Emelgem. Thema van de expo is ‘Compliment aan hout en steen’.

