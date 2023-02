Jeugdhuis De Tunne krijgt nieuwe plek in zaal Nele, Vlaams Belang wil heropbouw: “Reeds 45.000 euro aan huurgeld verdampt”

Roeselare SASK opent ateliers voor publiek

Zin om de kunstacademie te leren kennen en met je eigen ogen te zien hoe het er aan toe gaat in de ateliers? Op de Dag van de Academies, nu zaterdag 11 februari, zet de SASK de deuren open voor het publiek. Op verschillende locaties, zowel in de hoofdschool in de Leenstraat, maar bijvoorbeeld ook in de Blinde Rodenbachstraat in Beveren ben je welkom om een kijkje te nemen in onder andere de ateliers juweelkunst, analoge fotografie, animatie, beeld en weefkunst. Het programma is te vinden op www.saskroeselare.be.