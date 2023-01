Jeugdbrandweer organiseert opnieuw kerstboomverbranding

Roeselare Lichtspek­ta­kel De Lumineuze Nachten in brouwerij Rodenbach in première: “Blij dat we een thuismatch kunnen spelen”

In brouwerij Rodenbach zijn De Lumineuze Nachten in première gegaan. De komende twee weken kan je er genieten van een lichtspektakel, geprojecteerd op de gebouwen van de bekende brouwersfamilie. Het Roeselaarse Urban Mapping speelt met het evenement een thuismatch en toont zo eens in eigen streek wat voor wereldklasse het in huis heeft.

