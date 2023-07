Jelle (28) mag als allereerste Belg ooit naar WK crossfit in Amerika: “Vóór ik begin te werken, heb ik al twee uur getraind”

Mama’s geven straks opnieuw samen borstvoe­ding in Noordhof

Op zondag 6 augustus wordt er onder de noemer ‘Voeden In Verbinding’ opnieuw gezamenlijk borstvoeding gegeven in het Roeselaarse Noordhof. Dit om 10 uur stipt. Met de actie, die in totaal in 21 steden in Vlaanderen, Brussel en Nederland wordt georganiseerd, wordt de WereldBorstvoedingsWeek afgesloten. Tijdens het voedingsmoment staan verbinden en het uitwisselen van ervaringen met elkaar centraal. “Borstvoeding geven is vaak een van de moeilijkste en mooiste uitdagingen die je aangaat. Het voelde bij momenten eenzaam aan en liep niet altijd van een leien dakje. Je leert het door het te doen, maar ook door het te zien doen.”, aldus de organisatrices van Voeden In Verbinding die met hun organisatie de zichtbaarheid rond borstvoeding willen verhogen. Wil je deelnemen? Inschrijven kan via https://www.voedeninverbinding.be/schrijf-je-hier-in/.