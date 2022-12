Jef ontdekt vierhonderd jaar oud document in oude doos met misboekjes:

IzegemHoe groot is de kans dat je als brouwer in een doos vol oude spullen die je net op de kop hebt getikt een vierhonderd jaar oud document vindt dat over hop gaat? Dat vraagt Jef Pirens zich nog altijd af, maar het is wel degelijk wat hem overkwam. Uniek blijkt het exemplaar niet te zijn, maar toch gaat hij het een mooie plaats in zijn café geven.