Jasper en Stefanie openen eethuis De Stadstuin: “Groen en rustig terras in het midden van de stad

IzegemWie kiest voor vakantie in eigen land kan meteen alvast een culinair uitje extra inplannen, want in de Marktstraat is eethuis De Stadstuin van start gegaan. Gastheer en -vrouw Jasper Soubry (31) en Stefanie Schaubroeck (36) pakken er uit met verrassende interpretaties van klassieke gerechten.

Het pand in de Marktstraat 24 heeft er de voorbije vier jaar een gastronomische roetsjbaanrit op zitten. In 2018 ging restaurant Le Petit Jardin er van start, maar door gezondheidsperikelen moesten de uitbaters er noodgedwongen mee stoppen. Nadien debuteerde La Vérité in volle coronaperiode met een traiteurdienst om later tot restaurant te ontpoppen. Dat verhaal eindigde vorig jaar, maar nu breekt met de komst van De Stadstuin een nieuw culinair hoofdstuk aan.

Speelpunt

Jasper en Stefanie waren nog maar enkele maanden samen toen ze de kans kregen om in de Ardennen met een horecazaak van start te gaan. “Toen hebben we bewust nog even gewacht omdat onze relatie nog zo pril was”, zegt het koppel. “Later kregen we daar spijt van en besloten we bij een volgende opportuniteit wel vlug toe te happen. De voorbije jaren werkten we samen in de keuken en zaal van het Lago Speelpunt in Zwevegem, dus we zijn op dat vlak al goed op elkaar ingespeeld. In mei zagen we dan een zoekertje dat dit restaurant over te nemen stond. Vijf dagen later was alles beklonken. In juli zijn we uit de startblokken geschoten, dus het was even vlug schakelen om de menukaart samen te stellen. Gelukkig was het restaurant al mooi ingericht en was het vrij instapklaar.”

Volledig scherm Stefanie en Jasper aan de ingang van Eethuis De Stadstuin in Izegem. © vdi

Huisgemaakt

Dé troef van de horecazaak is het gezellige terras onder de bomen achteraan. “Daarom moesten we ook niet lang zoeken naar de naam De Stadstuin”, zegt Stefanie, die er in de potten roert. “Het paste perfect bij wat je hier vindt: een groen en rustig eetadresje in het midden van de stad. Op de menukaart prijken klassieke gerechten, maar dan net iets anders. Zo maak ik spaghetti meatballs en niet de gewone bolognaise, kiezen we in plaats van biefstuk voor een lekkere chateaubriand en is er lekkere huisgemaakte cheesecake te verkrijgen. Ook onze limonade en ice tea maken we overigens zelf. We vergeten ook de veggies en vegans niet, met verschillende passende gerechten. Ook het lokaal aspect vergeten we niet. Zo maken we onze varkenswangetjes met het plaatselijk bier Quantelaar. Ook in de keuze van onze huiswijnen hebben we extra tijd gestoken, met keuzes uit drie landen.”

Het eethuis kreeg alvast een warm welkom van de Izegemnaar. “Sinds onze start is het al goed druk in de zaak geweest”, zegt Jasper. “Alsof de Izegemnaar hierop zat te wachten. Het is een teken dat we hier goed zitten, ook met een parking aan de overkant van de straat. We kijken er alvast naar uit om iedereen hier te verwelkomen.”

Volledig scherm Stefanie en Jasper op het terras van eethuis De Stadstuin in Izegem © vdi

Volledig scherm Stefanie en Jasper op het terras van eethuis De Stadstuin in Izegem © vdi

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.