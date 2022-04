Izegemse verenigingen krijgen kans om eigen bijenhotel te vullen en plaatsen

Roubaix REPORTAGE. Langs het parcours van Pa­rijs-Rou­baix vindt nu al een klein West-Vlaams feestje plaats: “De camper die daar over de kasseien davert? Da’s zéker die mensen hun eerste keer hier”

Parijs-Roubaix is pas zondag, maar de sfeer kan je er nu al opsnuiven. Maandag doken de eerste campers al op langs het parcours. De hele week rijden er wielertoeristen weg en weer op de kasseistroken, om zich even topwielrenner te voelen. En wie geluk heeft, kan er ook een prof spotten. “Dit is echt vakantie, zeker als het dan nog eens zo'n mooi weer is.” Wij genoten mee van de Hel.

14 april