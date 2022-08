Izegemse seniorenraad pakt opnieuw uit met voordrachten en een show

Ingelmunster Ingelmun­ster zoekt jobstuden­ten voor onthaal en bediening

Het Ingelmunsterse gemeentebestuur zoekt jobstudenten om het onthaal en de bediening te verzorgen tijdens huwelijken, ontvangsten van jubilarissen en andere recepties. Deze opdrachten staan meestal gepland op vrijdag, na 16 uur, en op zaterdag en dit het hele jaar door. Ben je minstens 16 jaar en wil je als Ingelmunsternaar graag in je eigen gemeente een centje bijverdienen? Ben je sociaal en kan je zelfstandig werken? Dan ben jij misschien de persoon die zij zoeken. Geïnteresseerd? Kruip dan in je pen en schrijf een motivatiebrief die je samen met je CV voor 12 september bezorgt aan College van Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster of per mail aan personeel@ingelmunster.be. Voor meer info kan je terecht bij de personeelsdienst op 051/33.74.00 of personeel@ingelmunster.be.

