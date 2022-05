Izegemse kunstenaars stellen tentoon in Duitsland

Het is reeds de derde keer dat er zo’n tentoonstelling in de partnerstad plaatsvindt, na edities in 1988 en 2010. “Eigenlijk had deze tentoonstelling moeten doorgaan in 2020 naar aanleiding van de viering van veertig jaar verbroedering tussen beide steden, maar corona was de spelbreker”, zegt Erik Vantomme. “ Het is nu toch gelukt. Tien Izegemse kunstenaars stellen eri tot 8 juli in het stadhuis tentoon met schilderijen : Renate Blondeel, Magda Bonte, Cristel Casteleyn, Bernard Dejonckheere, Heidi Delys, Ronny Pattijn, Tilly Vandommele, Karlos Vansteenkiste en San Oosterlynck (keramiek) en Odette Cattrysse(fotografie). “