Izegemse Jill (20) trekt naar Londen, waar ze voor prestigieus balletgezelschap mag werken: “We treden zelfs op in exclusief restaurant The Savoy”

IzegemDeze week vertrekt ballerina Jill D’Haene (20) naar Londen om er als danseres bij het New English Ballet Theatre aan de slag te gaan. Ze zal er voor een groot publiek mogen optreden. “Ik kijk er enorm naar uit, want ik benieuwd naar de reacties”, vertelt ze. De Izegemse deed al ervaring op in New York, Parijs en Berlijn.

Jill D’Haene ontdekte haar passie voor ballet al op zeer jonge leeftijd. “Ik was amper drie of vier jaar toen ik mijn eerste pasjes leerde bij balletschool Raymonda in Deerlijk”, vertelt ze. “Lerares Wendy Demeyere spoorde me aan om verder te gaan met mijn hobby. Een paar jaar later danste ik al tot vijftien uur ballet per dag en dat strakke schema heb ik sindsdien altijd al aangehouden.” Haar harde werk wierp vruchten af, want via Wendy kon ze algauw mee doen aan enkele grote wedstrijden. “Zo ben ik op 11-jarige leeftijd naar New York gegaan. Toen ik naar het tweede middelbaar ging, kreeg ik ook de kans les te volgen in The Royal Ballet School in Londen. Als jong meisje was het een hele ervaring om op internaat te mogen gaan, waar een taal werd gesproken die ik eerst nog niet goed onder de knie had, maar ik heb vlug geleerd op eigen benen te staan.”

Volledig scherm Jill D'Haene mag aan de slag bij het New English Theatre in Londen. © Photo: Amber Hunt

Onbekende sponsor

Daarbij kreeg Jill hulp van een onbekende sponsor, die haar studies bekostigde. “Er aan de slag gaan was voor mijn ouders onbetaalbaar, maar de school houdt speciale Sponsor Days, waarop we tonen wat we in onze mars hebben”, zegt Jill. “Daar moet iemand iets in mij gezien hebben en die heeft het leergeld voor de komende jaren betaald. Wie die persoon was, weet ik nog altijd niet. Dat klinkt gek, maar zo zit het systeem er in elkaar.”

Jill kon er enkele jaren les volgen, maar bij haar doorgangsexamen naar het vijfde jaar liep het fout. “Ik werd niet geselecteerd en dat was een serieuze klap”, zegt ze. “Pas later heb ik beseft dat de directie daar een goede beslissing heeft genomen. Door die tegenslag heb ik me beter kunnen ontwikkelen als persoon en ben ik er sterker uit gekomen. Toen voelde dat even als het einde van de wereld, maar dat was uiteraard niet zo. Niet lang daarna kon ik mijn studies verderzetten bij de English National Ballet School. Daar studeerde ik vorig jaar af.”

© Photo: Amber Hunt

Optreden in The Savoy

In oktober en november 2021 kreeg Jill al de kans om even bij het New English Theatre te werken. “Toen oefenden we voor voorstellingen die door corona helaas niet konden doorgaan”, zegt ze. “Dat waren lange werkdagen van 8 tot 23 uur, maar als alternatief is alles toen professioneel opgenomen geweest. Nu mag ik terug naar Londen, om er voor het eerst écht voor het grote publiek met het gezelschap op te treden. Ik kijk er enorm naar uit, want ik benieuwd naar de reacties. Eén van de geplande shows vindt plaats in The Savoy, een exclusief en bekend restaurant.”

“Ik hoop er vooral meer podiumervaring op te doen. De job loopt tot juli, met mogelijk kans op verlengingen. Ik heb ook al een opdracht beet voor choreograaf Glenn Lambrecht en verder doe ik ook auditie voor verschillende gezelschappen, maar door de pandemie lag ook dat circuit lange tijd stil. Mijn ultieme droom is dat ik in eigen land bij het Ballet van Vlaanderen aan de slag zou kunnen.”

Behalve Jill D’Haene telt Izegem al enkele grote ballettalenten. Zo heeft Frederik Deberdt (39) al de wereld rondgereisd als danser en volgt Senna Dewulf (18) momenteel een balletopleiding in Den Haag.

© Photo: Amber Hunt