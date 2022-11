Izegemse bibliotheek zoekt adoptieramen voor weesgedichten

Izegem Ma­rie-Loui­se (20) is beste commis van België: “Enorm goed op elkaar ingespeeld”

Marie-Louise Desplenter (20) mag zich voortaan de beste keukencommis van ons land noemen. Tijdens de 70ste editie van de prestigieuze kookwedstrijd Eerste Kok van België van Club Prosper Montagné vormde de Izegemse een team met chef Piet Vande Casteele uit Deinze. Dat ze een goed team vormen, blijkt uit de resultaten, want beide gingen in hun categorie met de titel aan de haal en dat is uitzonderlijk. “En zeggen dat we elkaar maar twee maand kennen”, aldus de jongedame.

23 november