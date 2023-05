Izegemse bibliotheek zet als Digibank de deuren open

Sportevent ter nagedachte­nis van Joke Behaegel krijgt vervolg

Op zondag 28 mei wordt in Beveren de tweede editie georganiseerd van het sportief evenement ter nagedachtenis van Joke Behaegel. Zij overleed op 23 februari 2021 op amper 38-jarige leeftijd aan kanker. Deelnemers kiezen zelf welke afstand ze wandelen, lopen of fietsen. Startlocatie is opnieuw De Nieuwe Deure langs de Izegemseaardeweg waar naast een vestiaire, toiletten en een bar ook een foodtruck en aantal workshops in thema voorzien worden. Voor de kinderen is er leuke kinderanimatie en een springkasteel. Aanmelden kan vanaf 6 uur. Meer info en tickets via https://bhgl.be/event-joke/.