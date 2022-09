Izegemse bibliotheek organiseert veiligheidsdag

Ardooie Ardooie heeft wél zin in WK voetbal: winterbar opent al vroeger en ook Bockorcafé trekt tricolore jasje aan: “Onvervals­te WK-sfeer in een winters jasje”

Vlaanderen loopt nog niet warm voor het WK voetbal, maar Ardooie gaat wel een feestje bouwen. Winterbar Barthazar opent de deuren een week vroeger dan gepland als WK-chalet en staat als één blok achter onze Rode Duivels. Ook in het Bockorcafé kun je zo goed als alle matchen volgen. “Het is misschien vreemd om in putje winter voetbal te kijken, maar we gaan voor een gezellige WK- en kerstsfeer”, zegt Dieter Verbeest van Barthazar.

