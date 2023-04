Izegemse bib doet 26.000 cd's van de hand: "Uitlening ervan daalt zeer sterk"

Dorp van de Ronde viert passage van Vlaande­rens Mooiste uitbundig: "Fantas­tisch volksfeest, mooie promotie voor het BK dat op 25 juni naar Izegem komt"

De passage van de Ronde van Vlaanderen ging zondag gepaard met een groot volksfeest in hartje Izegem, dat uitgeroepen was tot ‘Dorp van de Ronde’. Jong en oud daagden in grote getale op om ook maar een glimp op te vangen van hun favorieten in het peloton. De perfecte opwarmer voor het Belgisch Kampioenschap wielrennen dat op 25 juni in en rond Izegem wordt beslecht.