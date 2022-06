Izegemse beiaardconcerten vieren honderd jaar Beiaardschool

“De Izegemse beiaard is meer dan 250 jaar oud en dit prachtig stuk erfgoed is springlevend. De opleiding van beiaardiers gebeurt in de Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen en die school, de eerste beiaardschool in de wereld, viert dit jaar het honderdjarige bestaan. Sinds 2010 is de Izegemse stadsbeiaardier Koen Cosaert er directeur en dit willen we in Izegem dan ook de nodige luister geven”, verduidelijkt cultuurschepen Kurt Himpe. “Koen Cosaert neemt twee van de concerten voor zijn rekening.”