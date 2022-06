Izegemse Batjes maken zich op voor tropische editie: “Animatie op Grote Markt en compacter parcours”

Vedettenparade verhuist naar Wijngaardparking



De Vedettenparade verhuist van de Roeselaarsestraat naar de Wijngaardparking. Op het podium komen er heel wat artiesten langs. Drijvende kracht is David Stekelorum van Autoparts Stekelorum en café Ariba in het Sint-Pietersstraatje. “Ik stond altijd in voor de programmatie van de Vedettenparade in de Roeselaarsestraat, maar door het ingekort parcours kunnen we nu voor het eerst op een locatie dichter bij het centrum terecht”, zegt hij. “We zullen voor het eerst bereikbaar zijn van twee kanten: de Kruis- en de Wijngaardstraat. Het fijne is dat we de affiche die we in 2020 hadden integraal nu kunnen aanbieden, terwijl de artiesten hun gage voor ons niet verhoogd hebben.”



Op vrijdagavond is er rock met The Basscats XL en rockband Gravity. Ook So-Fit mag twee dagen van het podium gebruik maken om demonstraties te geven. Op zaterdag zijn er vanaf 14 uur concerten van Kris Wills, Suzy Marel, Leah Bien, Jason Bradley, Michael Angelo en Angelo Martinez. Vanaf 20 uur komen Kitana, Yves Segers en Sam Gooris optreden. Zondag is er muziek van Dirk Duval, Marino Parmentier, Danny Fabry, Michael Lanzo, Kris Wills, Gregory en Jason Bradley.