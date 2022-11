Izegemse band Ocean Dust brengt single op New Yorks label uit: “Trots dat zelfs mensen in Texas en Londen naar onze muziek luisteren”

Izegem / Rumbeke / BruggeDe Izegemse band Ocean Dust brengt met ‘2 AM’ een nieuwe single uit en gaat daarvoor in zee met het New Yorkse platenlabel Boosted Entertainment. De indiegroep is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want eerder dit jaar brachten zanger-gitarist Rutger Azou en drummer Sander Naert uit Izegem, zangeres Emmely Brion uit Brugge en percussionist Bart Soenens uit Rumbeke al een nummer uit via een Londens label.

Vorig jaar bracht Ocean Dust met ‘Tangled in Delight’ al een gesmaakt debuutalbum uit, maar het viertal zat niet stil. Hun geluid laat zich omschrijven als indiepop met een pittig dance-sausje erover. De band focust sterk op het elektronische. “We zijn gestart als band, maar in de coronaperiode - toen we niet bij elkaar mochten komen - hebben Bart en ik, die de meeste muziek schrijven, ons verder ontwikkeld tot producers”, vertelt Rutger. “Steeds meer zijn we beginnen experimenteren met elektronica. Zo hadden we het nummer ‘Cameron’ nog op de plank liggen. Een goed nummer, maar het kwam nooit goed genoeg tot zijn recht. Pas toen we het nummer in een dancejasje staken, vielen alle puzzelstukken ineen. Toen we het nummer naar labels uitstuurden, werd het onmiddellijk opgepikt door het Londense Sounds of Urban.”

Geïnspireerd door Charlotte De Witte

De band besloot op hetzelfde elan verder te gaan en schreef het nummer ‘2 AM’. “Oorspronkelijk had ik het nummer geschreven op akoestische gitaar, maar toen ze het nummer hoorden, waren Sander en Bart het er over eens dat het nummer een stevige beat mocht krijgen”, gaat Rutger verder. “Geïnspireerd door de Belgische dj Charlotte De Witte, en dan vooral in haar Raving George-periode, besloten we er deep house-elementen aan toe te voegen. De song veranderde op slag in een donker nummer. Met zijn deep house beat is het nummer enerzijds zeer clubby, maar anderzijds zou het donkere nummer – tekstueel - door een singer-songwriter kunnen geschreven zijn.”

Volledig scherm De band Ocean Dust, met van links naar rechts Sander, Emmely, Rutger en Bart. © rv

Sander schreef een passende tekst voor het nummer. De drummer haalde de inspiratie uit zijn eigen leven. Zonder in detail te willen treden, vertelt Naert dat het nummer over traumatische gebeurtenissen gaat die je maar niet kunt loslaten en die je blijven achtervolgen. Aan de ene kant is de song een dancenummer, maar tekstueel is het zeer donker en doet het zeer singer-songwriter aan. “Net die unieke combinatie sprak New Yorks label Boosted Entertainment aan”, weet Bart. “Het label is een nichespeler die vooral focust op de alternatieve dancescene. Het neemt vooral eigenzinnige artiesten onder de arm die hun eigen draai aan het genre durven geven.”

Volledig scherm De hoes van de single '2 AM' van Ocean Dust. © rv

Van Texas tot Londen

Dat Ocean Dust nu vooral over de oceaan meer aandacht krijgt dan op onze radiozenders is opmerkelijk. “Al gebeurt dat nog, hebben we begrepen”, zegt Rutger. “Zeker in deze digitale tijden waarin je makkelijk wereldwijd labels kunt benaderen. Voor elk genre is er een publiek en zijn er labels. In eigen land is het nu eenmaal moeilijker om radio-aandacht te krijgen, maar het doet ons vooral deugd dat mensen in Texas en Londen naar onze muziek luisteren. Het is een teken dat het geapprecieerd wordt.”

Volledig scherm De band Ocean Dust met Emmely, Rutger en Bart. Sander staat niet op de foto. © Eye Noir Photography

“Door online kanalen als Spotify en Deezer is er een overaanbod aan muziek. De sleutel tot succes is opvallen, iets anders doen dan de rest”, beseft zangeres Emmely Brion. De song ‘2 AM’ bewijst dat dit mogelijk is. “Als band mag je niet in hokjes denken. Je moet durven veranderen en uit je ‘comfort zone’ treden. Met Ocean Dust omarmen we graag andere genres om onze eigen sound te verrijken.”

‘2 AM’ van Ocean Dust is uitgebracht via het label Boosted Entertainment. Het nummer kan online beluisterd worden op Spotify, YouTube, Apple Music en Deezer.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.