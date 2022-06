Izegems zwembad extra dagen open

Je kan op woensdag 29 juni plonsen in het binnen-en buitenbad en dat vanaf 14 in plaats van 15 uur. De werking van de zwemschool is reeds in vakantiemodus, waardoor eerder recreatief zwemmen mogelijk is. Op de laatste schooldag donderdag 39 juni kan je ook komen zwemmen in het buitenbad en dat van 14 tot 19.45 uur.