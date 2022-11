Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) spreekt klare taal: “Ventilus moét hier ondergronds”

De West-Vlaamse burgemeesters nemen voorlopig geen juridische stappen tegen de recente keuze van de overheid. Toch zorgt de beslissing voor heel wat onrust bij de Izegemse oppositiepartijen. Zowel STiP, Vlaams Belang als Groen maken zich zorgen en vragen zich af of Izegem zijn belangen zal blijven verdedigen. “Jazeker,” maakt burgemeester Bert Maertens (N-VA) zich sterk. “Ik liet twee jaar geleden al laten verstaan dat het klein stukje van 8 tot 12 kilometer dat volgens netbeheerder Elia wel ondergronds kan worden aangelegd op ons grondgebied moet komen te liggen. Wij eisen dat en hebben daar goede argumenten voor. We hebben een sleutelrol in dit project en krijgen straks bovengemiddeld veel hoogspanningslijnen op ons grondgebied.”

“Twee tracés meest waarschijnlijk”

Het precieze tracé wordt pas in februari 2023 bepaald. Nu circuleren er nog vier mogelijke routes. “Eén ervan loopt boven ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke en dat zal de overheid wellicht nooit goedkeuren. Ook langs het kanaal lijkt zoiets me niet werkbaar. Blijven over: een route die de E403 blijft volgen en op de Bosmolens afdraait richting Lendelede, maar daar passeer je een zone vol bedrijven, die meer dan duizend werknemers tewerkstellen. Een andere route loopt via Pittem en Ingelmunster over verschillende wijken en een middelbare school in Emelgem en Izegem. Dat zorgt sowieso voor visuele hinder en waardevermindering en dan heb ik het nog niet over de gezondheidsrisico’s gehad. Net daarom eisen we dat het stukje Ventilus dat ondergronds kan hier komt te liggen.”