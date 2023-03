Izegem werkt aan plan publieke laadpalen: “Nog veel knopen door te hakken, maar al beter voorbereid op laadinfrastructuur”

Dirk Blockeel neemt muziektaal van Bach onder de loep

De Godelievekerk is op vrijdag 31 maart 2023 de plek bij uitstek voor de liefhebbers van de muziek van Johan Sebastian Bach. Om 19 uur brengt Dirk Blockeel in de kerk aan de Honzebroekstraat een inspirerende lezing over de passionele muziektaal van de grootmeester. Er wordt ingegaan op Bachs toontaal, vorm en techniek en vervolgens wordt dit toegepast op zijn meesterwerk zijnde de Mattheuspassie. Inschrijven doe je via godelievemensen@gmail.com of via het secretariaat ‘t Grachtje op 051/20.77.48. De avond zelf kan je een vrije bijdrage geven.