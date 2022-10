Izegem viert Halloween met bloedrood zwembad

Automobi­list knalt tegen kippen­kraam in Izegem

Een jongeman is zaterdagochtend in alle vroegte met zijn wagen tegen een kippenkraam geknald in Izegem. Hij bleef ongedeerd, maar zijn Volkswagen Scirocco moest getakeld worden. Het kippenkraam kon zijn reis naar ’t Zand in Brugge niet meer verderzetten.

23 oktober