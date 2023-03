Izegem vervangt 250 verkeersborden voor nieuw circulatieplan

Deliveroo komt naar 11 gemeenten in onze regio

Maaltijdbezorger Deliveroo breidt hun online food delivery platform drastisch uit. De dienst zal beschikbaar zijn in 175 nieuwe locaties: 11 nieuwe steden en 120 gemeenten in Vlaanderen en 10 steden en 34 gemeenten in Wallonië. Deliveroo zal er werken met zijn Marketplace+ service. Hierdoor kunnen restaurants met hun eigen bezorgkoeriers zich aansluiten bij het platform, bestellingen ontvangen via Deliveroo en bezorgen met behulp van hun eigen koeriers. Ook in onze regio snijdt Deliveroo verschillende nieuwe gemeenten aan. De inwoners van Izegem, Wingene, Staden, Moorslede, Ingelmunster, Meulebeke, Hooglede, Ledegem, Ardooie, Lichtervelde en Pittem kunnen straks hun maaltijd aan huis laten leveren via Deliveroo.