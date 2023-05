Izegem telt met grote klok af naar BK Wielrennen, dat binnen precies één maand start: “We maken er samen een fantastisch volksfeest van”

KIJK. Van de kassa bemannen tot rekken vullen: kinderen nemen voor één dag de Albert Heijn over

Kinderen Baas. Ooit was het een stripverhaal van Jommeke, maar de leerlingen van de OLV-school zetten het donderdag ook in de praktijk om. Wie in de Albert Heijn van Ingelmunster inkopen kwam doen zag dat de gemiddelde leeftijd van het personeel plots lager dan anders lag. Eenentwintig leerlingen van de OLV-school kwamen er een dagje mee werken tijdens een talentenstage van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo).