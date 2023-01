Izegem straks Dorp van de Ronde: “Hype rond het wielrennen aanzwengelen in aanloop naar het BK in onze stad”

Ingelmunster Nieuwjaars­re­cep­tie gaat indoor wegens slechte weersvoor­spel­lin­gen

Ingelmunster klinkt zondag op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie die aangeboden wordt door de gemeente zou aanvankelijk plaatsvinden op het Marktplein, maar door de slechte weersvoorspellingen is er beslist om de locatie te wijzigen. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in de evenementenhal langs de Bollewerpstraat. Iedereen is er welkom tussen 11 en 14 uur om er te toosten op 2023 en te genieten van een streepje muziek.

5 januari