Izegem start zoektocht naar nieuwe stadsdichter

“Sinds 1 september 2021 zette Vincent Vandommele op voortreffelijke wijze poëzie in de kijker met onder andere gelegenheidsgedichten over activiteiten in onze stad, het succesvolle initiatief met de weesgedichten en medewerking aan het poëziepretpark. We kijken ook nog om twee gedichten, waarvan één in het teken van het wielrennen, een permanente plaats in het straatbeeld te geven”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “We gaan op zoek naar een nieuwe promotor, want Vincent Vandommele kan geen tweede keer stadsdichter zijn.”