Izegem start nieuwe zoektocht naar ontwerper evenementenhal

voetbal eerste nationale Merveille Goblet (FC Mandel United): “Tweeluik tegen Rupel Boom en Hoogstra­ten is van cruciaal belang”

Het zijn donkere en pijnlijke dagen voor eerstenationaler FC Mandel United, nog altijd de trieste bezitter van de rode lantaarn. Ook op het veld van OH Leuven B werd vorige week niets geraapt, de Izegemnaars verloren er met 2-1. Met - des te pijnlijker- andermaal de beslissende tegengoal in de slotminuut. Zaterdagavond komt rechtstreeks concurrent Rupel Boom op bezoek en is er maar één optie meer over: winnen.