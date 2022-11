Izegem start met autodeelproject: “Vaste standplaats op Korenmarkt”

Izegem “Als Ventilus recht boven ons hoofd komt, kan onze crèche hier niet blijven”: Evelien en Lieselot denken al na over verhuis van ‘De Molboerde­rij’

Als de Vlaamse overheid kiest voor een bovengronds Ventilus-traject, is de kans groot dat het tracé passeert boven de buitenschoolse kinderopvang van Evelien Vanhollebeke (44) op de wijk De Mol in Izegem. “Daar maak ik me uiteraard grote zorgen over, want de gezondheid van de kinderen is voor ons prioritair. Als het nodig is, verhuizen we”, klinkt het hard.

9 november